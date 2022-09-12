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Чемпионат Италии. Серия А

Горетти: «Хвича заслуженно стал игроком месяца в Серии А» эксклюзив

 
12 Сентября 2022 • 14:42 Комментировать
Наполи
1:0
Специя
окончен

Бывший игрок «Наполи» Роберто Горетти в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил успехи Хвичи Кварацхелии в составе команды Лучано Спаллетти. Напомним, что грузин отметился 4 голами и двумя ассистами в первых 7 матчах за неаполитанскую команду во всех турнирах.

«Кварацхелия признан лучшим игроком августа в Серии А, это вполне заслуженно. Я не помню, когда последний раз человек, который до этого не играл в Италии становился игроком месяца так быстро. Это говорит о правильном отношении Кварацхелии к делу и работе Спаллетти. Всё в сумме даёт такой замечательный результат. А после игры против «Ливерпуля» о Хвиче говорит весь мир! Только посмотрите какие авансы выдают ему суперзвёзды мирового футбола. Важно не снизить требования к себе. По прошлому матчу было видно, что ему непросто, хотя и против «Специи» у него были свои шансы. Впереди сложный отрезок, где-то Спаллетти даст ему отдохнуть, а пока всё идет замечательно».

Как справиться с таким давлением?

«Важно побольше думать о футболе и успехах команды, а не о своих достижениях. При всех успехах, Хвиче есть над чем работать, есть куда расти. Ему повезло попасть к тренеру, который умеет выводить футболистов на новый уровень. Как мы знаем, Спаллетти больше любит делать звёзд, а не работать со звёздами».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия Роберто Горетти
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