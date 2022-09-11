Спаллетти высказался о своём удалении в матче Серии А

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал свое удаление в матче шестого тура чемпионата Италии против «Специи». Неаполитанцы вырвали победу со счетом 1:0 благодаря голу Джакомо Распадори на 89-й минуте.

«Я заявил судье, что нам надоело терпеть грубую игру со стороны соперника, которую он не наказывал желтыми карточками. После нашего гола соперники начали сильно возмущаться по поводу компенсированного времени. В тот момент я указал на количество фолов со стороны соперника. Однако я никого не оскорбил», - цитирует тренера пресс-служба клуба.

После шести туров подопечные Спаллетти набрали 14 очков и лидируют в Серии А.