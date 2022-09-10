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Чемпионат Италии. Серия А

Ди Канио – о новичке «Наполи» Ндомбеле: «Этот парень не привык жертвовать собой ради команды»

 
10 Сентября 2022 • 03:11 Комментировать
Наполи
...
Специя
1 1.25 X 6.30 2 11.50
Через 11 ч. 54 мин.

Известный в прошлом итальянский футболист Паоло ди Канио не в восторге от новичка «Наполи» Танги Ндомбеле.

25-летний французский полузащитник пополнил ряды неаполитанцев на правах аренды из «Тоттенхэма» с возможностью выкупа за 32,5 млн евро.

«Сниму шляпу перед Спаллетти, если Ндомбеле заиграет при нём в «Наполи». Этот игрок действительно не привык жертвовать собой ради команды, когда у него что-то не получается, – рассказывает ди Канио в интервью Il Mattino. – В лучшем случае он способен играть под нападающим в формации из трёх полузащитников.

Я не жду, что Спаллетти заставит его ходить по воде, ведь научить его плавать уже будет невероятным успехом», – заявил итальянец.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Лучано Спаллетти Наполи Паоло Ди Канио Танги Ндомбеле
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10.09  16:00 Наполи ... Специя 1.25 6.30 11.50
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