Ди Канио – о новичке «Наполи» Ндомбеле: «Этот парень не привык жертвовать собой ради команды»

Известный в прошлом итальянский футболист Паоло ди Канио не в восторге от новичка «Наполи» Танги Ндомбеле.

25-летний французский полузащитник пополнил ряды неаполитанцев на правах аренды из «Тоттенхэма» с возможностью выкупа за 32,5 млн евро.

«Сниму шляпу перед Спаллетти, если Ндомбеле заиграет при нём в «Наполи». Этот игрок действительно не привык жертвовать собой ради команды, когда у него что-то не получается, – рассказывает ди Канио в интервью Il Mattino. – В лучшем случае он способен играть под нападающим в формации из трёх полузащитников.

Я не жду, что Спаллетти заставит его ходить по воде, ведь научить его плавать уже будет невероятным успехом», – заявил итальянец.