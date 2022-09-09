Джунтоли: «Мы купили Хвичу за 10 миллионов евро, хотя два года назад за него требовали 30»

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли рассказал о том, какую сумму неаполитанский клуб выложил за трансфер Хвичи Кварацхелии. Напомним, что грузинских вингер перебрался в команду Лучано Спаллетти из «Динамо» Батуми.

«Хвича находился в нашем шорт-листе с марта 2020 года. Мы решили инвестировать в него. Мы действовали быстрее, чем «Реал Сосьедад», «Ювентус» и «Рома». Итоговая сумма трансфера составила 10 миллионов евро, хотя два года назад за Хвичу требовали 30», – цитирует Джунтоли Corriere dello Sport.

Напомним, что Кварацхелия является бывшим игроком казанского «Рубина» и московского «Локомотива». В 6 первых матчах за «Наполи» Хвича отметился 4 голами и двумя ассистами во всех турнирах.