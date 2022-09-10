«Наполи» на 89-й минуте дожал «Специю» и стал новым лидером

В шестом туре Серии А «Наполи» принимал «Специю». Команда Лучано Спаллетти «висела» на чужих воротах, но соперник отбивал все атаки. Лучший игрок чемпионата Италии в прошлом месяце, Хвича Кварацхелия, нанес шесть ударов, два в створ, один мимо и еще три - блокированных, но ушел с поля на 67-й минуте без голов. Лишь на 89-й минуте у хозяев прошла диагональ на правый фланг, Джанлука Гаэтано вошел в штрафную и прострелил в центр, там партнер не попал по мячу, а Джакомо Распадори был точен - 1:0.
«Наполи» набрал 14 очков и потеснил «Аталанту» с первого места.
Протокол игры
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Жуан Жезус•Руй Мариу•Замбо-Ангисса Андре-Франк57' (Зелиньски Пётр (57') •Ндомбеле Танги46' (Лоботка Станислав (46') •Элмас Эльиф 71'75' (Гаэтано Джанлука (75') •Политано Маттео57' (Лосано Ирвинг (57') •Распадори Джакомо•Кварацхелия Хвича67' (Симеоне Джованни (67')
Дронговски Бартломей• 77'Ампаду Этан70' (Эллертссон Микаэль-Эгиль (70') •Кивёр Якуб•Николау Димитрис•Хольм Эмиль•Реца Аркадиуш•Агудело Кевин81' (Сала Якопо (81') •Бурабия Мехди70' (Христов Петко (70') •Бастони Симоне62' (Коваленко Виктор (62') •Нзола М'Бала•Гьяси Эммануэль 45'
10 сентября. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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