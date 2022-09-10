«Наполи» на 89-й минуте дожал «Специю» и стал новым лидером

В шестом туре Серии А «Наполи» принимал «Специю». Команда Лучано Спаллетти «висела» на чужих воротах, но соперник отбивал все атаки. Лучший игрок чемпионата Италии в прошлом месяце, Хвича Кварацхелия, нанес шесть ударов, два в створ, один мимо и еще три - блокированных, но ушел с поля на 67-й минуте без голов. Лишь на 89-й минуте у хозяев прошла диагональ на правый фланг, Джанлука Гаэтано вошел в штрафную и прострелил в центр, там партнер не попал по мячу, а Джакомо Распадори был точен - 1:0.

«Наполи» набрал 14 очков и потеснил «Аталанту» с первого места.

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