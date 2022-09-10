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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» на 89-й минуте дожал «Специю» и стал новым лидером

 
10 Сентября 2022 • 17:57 Комментировать
Наполи
1:0
Специя
окончен

В шестом туре Серии А «Наполи» принимал «Специю». Команда Лучано Спаллетти «висела» на чужих воротах, но соперник отбивал все атаки. Лучший игрок чемпионата Италии в прошлом месяце, Хвича Кварацхелия, нанес шесть ударов, два в створ, один мимо и еще три - блокированных, но ушел с поля на 67-й минуте без голов. Лишь на 89-й минуте у хозяев прошла диагональ на правый фланг, Джанлука Гаэтано вошел в штрафную и прострелил в центр, там партнер не попал по мячу, а Джакомо Распадори был точен - 1:0.

«Наполи» набрал 14 очков и потеснил «Аталанту» с первого места.

Протокол игры  
Наполи1:0Специя
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирЖуан ЖезусРуй МариуЗамбо-Ангисса Андре-Франк 57' (Зелиньски Пётр ( 57') Ндомбеле Танги 46' (Лоботка Станислав ( 46') Элмас Эльиф  71' 75' (Гаэтано Джанлука ( 75') Политано Маттео 57' (Лосано Ирвинг ( 57') Распадори ДжакомоКварацхелия Хвича 67' (Симеоне Джованни ( 67')
Запасные: Сиригу СальватореМарфелла ДавидеКим Мин-ЧжэОливера МатиасДзербин АлессиоДзаноли АлессандроЭстигор Лео
Дронговски Бартломей  77'Ампаду Этан 70' (Эллертссон Микаэль-Эгиль ( 70') Кивёр ЯкубНиколау ДимитрисХольм ЭмильРеца АркадиушАгудело Кевин 81' (Сала Якопо ( 81') Бурабия Мехди 70' (Христов Петко ( 70') Бастони Симоне 62' (Коваленко Виктор ( 62') Нзола М'БалаГьяси Эммануэль  45'
Запасные: Кальдара МаттиаJulius Eskelund BeckШер АймарЗовко ПетарЗут ЙерунСанка ЛеандруСтрелец Давид
10 сентября. Стадион "Диего Армандо Марадона".

Видео

Гол и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Гол и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Джакомо Распадори (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Джакомо Распадори (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Специя Джакомо Распадори
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окончен Наполи 1:0 Специя 1.27 6.10 10.50
Идет 12 минута Интер Милан 0:0 Торино 1.50 4.50 6.30
10.09  21:45 Сампдория ... Милан 6.40 4.50 1.50
11.09  13:30 Аталанта ... Кремонезе 1.32 5.40 9.50
11.09  16:00 Болонья ... Фиорентина 2.95 3.35 2.40
11.09  16:00 Лечче ... Монца 2.30 3.30 3.25
11.09  16:00 Сассуоло ... Удинезе 2.65 3.50 2.60
11.09  19:00 Лацио ... Верона 1.60 4.20 5.30
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Сегодня, 10 Сентября
17:57 · Италия. Серия А
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