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Чемпионат Италии. Серия А

Де Лаурентис всё ещё поддерживает общение с Инсинье

 
09 Сентября 2022 • 12:34 Комментировать
Наполи
...
Специя
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10.09 16:00

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли рассказал о том, сколько зарабатывает в год полузащитник Хвича Кварацхелия. Напомним, что грузинский футболист перебрался в неаполитанский клуб из батумского «Динамо».

«Хвича зарабатывает 1,7 миллионов евро в год. Если учитывать налоги, ему достаётся всего 1,2 миллиона. Инсинье получал 4,5 миллиона чистыми. Мы рискнули, купив Хвичу на замену Лоренцо и остались в выигрыше», – цитирует Джунтоли Corriere dello Sport.

Напомним, что Хвича отметился 4 голами и одним ассистом в первых 5 поединках итальянской Серии А. На днях грузин также отдал голевую передачу в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Лоренцо Инсинье Кристиано Джунтоли
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