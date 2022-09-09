Де Лаурентис всё ещё поддерживает общение с Инсинье

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли рассказал о том, сколько зарабатывает в год полузащитник Хвича Кварацхелия. Напомним, что грузинский футболист перебрался в неаполитанский клуб из батумского «Динамо».

«Хвича зарабатывает 1,7 миллионов евро в год. Если учитывать налоги, ему достаётся всего 1,2 миллиона. Инсинье получал 4,5 миллиона чистыми. Мы рискнули, купив Хвичу на замену Лоренцо и остались в выигрыше», – цитирует Джунтоли Corriere dello Sport.

Напомним, что Хвича отметился 4 голами и одним ассистом в первых 5 поединках итальянской Серии А. На днях грузин также отдал голевую передачу в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля».