Спортивный директор «Наполи» Джунтоли: «Сделка по Навасу сорвалась из-за проблем игрока с «ПСЖ»

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли рассказал о причинах срыва трансфера голкипера Кейлора Наваса. Напомним, что костариканец должен был отправиться в Неаполь в рамках сделки по переходу Фабиана Руиса в «ПСЖ», но переезд Кейлора в Италию так и не состоялся.

«У нас прекрасные отношения с «ПСЖ». Они хотели Фабиана Руиса, а мы Кейлора Наваса. Тем не менее, сделка по трансферу Кейлора сорвалась из-за проблем игрока с «ПСЖ», – цитирует Джунтоли журналист Фабрицио Романо.

Навасу уже дали понять, что первым номером на воротах «ПСЖ» в новом сезоне будет итальянец Джанлуиджи Доннарумма.