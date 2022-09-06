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Чемпионат Италии. Серия А

Спортивный директор «Наполи» Джунтоли: «Сделка по Навасу сорвалась из-за проблем игрока с «ПСЖ»

 
06 Сентября 2022 • 14:31 Комментировать
Наполи
...
Специя
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10.09 16:00

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли рассказал о причинах срыва трансфера голкипера Кейлора Наваса. Напомним, что костариканец должен был отправиться в Неаполь в рамках сделки по переходу Фабиана Руиса в «ПСЖ», но переезд Кейлора в Италию так и не состоялся.

«У нас прекрасные отношения с «ПСЖ». Они хотели Фабиана Руиса, а мы Кейлора Наваса. Тем не менее, сделка по трансферу Кейлора сорвалась из-за проблем игрока с «ПСЖ», – цитирует Джунтоли журналист Фабрицио Романо.

Навасу уже дали понять, что первым номером на воротах «ПСЖ» в новом сезоне будет итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Наполи Кейлор Навас Кристиано Джунтоли
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