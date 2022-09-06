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Чемпионат Италии. Серия А

Дель Пьеро восхитился талантом Хвичи Кварацхелии

 
06 Сентября 2022 • 13:31 Комментировать
Наполи
...
Специя
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10.09 16:00

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро высказался о грузинском новичке «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

По мнению экс-игрока сборной Италии, с уходом защитника Калиду Кулибали и нападающего Лоренцо Инсинье «Наполи» слабее не стал, так как команду пополнил бывший футболист «Рубина» Хвича Кварацхелия.

«Я думаю, что «Наполи» стал сильнее! Я очень высоко ценю работу Спаллетти, у него позитивное отношение к делу.

Кварацхелия непредсказуем. Он обладает талантом. Этот парень создан, чтобы играть в Европе», — приводит слова дель Пьеро Football Italia.

Также нападающий назвал фаворитов текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Дель Пьеро считает, что главный клубный трофей Европы разыграют между собой «ПСЖ», «Бавария», «Реал», «Ливерпуль» и «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Алессандро Дель Пьеро Наполи Хвича Кварацхелия
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