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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Брёйне: «Перед своими ассистами я всегда чувствую, где окажется Холанн»

 
07 Сентября 2022 • 13:49 Комментировать
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
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10.09 19:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне рассказал об уровне своего взаимопонимания с нападающим Эрлингом Холанном, который отметился 12 голами в 7 матчах во всех турнирах.

«Я стараюсь делать свою работу, правильно двигаться и создавать как можно больше моментов. Перед своими ассистами я всегда чувствую, где окажется Холанн», – цитирует де Брёйне официальный сайт «Манчестер Сити».

Напомним, что сам де Брёйне уже отметился четырьмя ассистами в новом сезоне Английской премьер-лиги. Бельгийский полузащитник перебрался в «Манчестер Сити» летом 2015 года и с тех пор выиграл с клубом 4 чемпионских титула АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне Эрлинг Холанн
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