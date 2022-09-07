Де Брёйне: «Перед своими ассистами я всегда чувствую, где окажется Холанн»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне рассказал об уровне своего взаимопонимания с нападающим Эрлингом Холанном, который отметился 12 голами в 7 матчах во всех турнирах.

«Я стараюсь делать свою работу, правильно двигаться и создавать как можно больше моментов. Перед своими ассистами я всегда чувствую, где окажется Холанн», – цитирует де Брёйне официальный сайт «Манчестер Сити».

Напомним, что сам де Брёйне уже отметился четырьмя ассистами в новом сезоне Английской премьер-лиги. Бельгийский полузащитник перебрался в «Манчестер Сити» летом 2015 года и с тех пор выиграл с клубом 4 чемпионских титула АПЛ.