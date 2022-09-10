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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Неймар назвал Уокера самым сильным футболистом, против которого ему приходилось играть

 
10 Сентября 2022 • 11:21 Комментировать
ПСЖ
...
Брест
1 1.08 X 12.00 2 26.00
Через 6 ч. 14 мин.

Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился мнением о защитнике «Манчестер Сити» Кайле Уокере.

По мнению 30-летнего бразильца, англичанин является самым сильным футболистом, против которого ему приходилось играть.

«Уокер! Потому что он быстрый, сильный и умный», — цитирует Неймара DAZN.

32-летний Уокер защищает цвета «Манчестер Сити» с лета 2017 года. В текущем сезоне футболист провёл в составе «горожан» семь матчей, не отметившись в них результативными действиями. Свой следующий матч английская команда проведёт 14 сентября против дортмундской «Боруссии» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити ПСЖ Неймар Кайл Уокер
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