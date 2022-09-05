Кассано: «Холанн не является лучшим нападающим даже в «Манчестер Сити»

Известный экс-игрок сборной Италии Антонио Кассано поделился мыслями об игре нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

«Холанн – особенный, я вижу в нём что-то от Адриано и Вьери, – рассказывает Кассано, выступая на Bobo TV. – Его можно сравнить с Лукаку, но он гораздо сильнее бельгийца. При этом, думаю, Холанн не является лучшим нападающим даже в «Манчестер Сити» – Хулиан Альварес лучше, поскольку в его арсенале больше сильных качеств», – заявил итальянец.

Эрлинг Холанн забил десять голов в шести стартовых матчах Английской премьер-лиги за «Манчестер Сити». На счету Хулиана Альвареса два забитых мяча в четырёх встречах.