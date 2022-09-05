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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кассано: «Холанн не является лучшим нападающим даже в «Манчестер Сити»

 
05 Сентября 2022 • 23:08 Комментировать
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
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10.09 19:30

Известный экс-игрок сборной Италии Антонио Кассано поделился мыслями об игре нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

«Холанн – особенный, я вижу в нём что-то от Адриано и Вьери, – рассказывает Кассано, выступая на Bobo TV. – Его можно сравнить с Лукаку, но он гораздо сильнее бельгийца. При этом, думаю, Холанн не является лучшим нападающим даже в «Манчестер Сити» – Хулиан Альварес лучше, поскольку в его арсенале больше сильных качеств», – заявил итальянец.

Эрлинг Холанн забил десять голов в шести стартовых матчах Английской премьер-лиги за «Манчестер Сити». На счету Хулиана Альвареса два забитых мяча в четырёх встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Антонио Кассано Эрлинг Холанн Хулиан Альварес
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