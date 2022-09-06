Гвардиола: «Повезло, что клуб подписал Аканджи, иначе у нас были бы неприятности»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рад подписанием центрального защитника Мануэля Аканджи. Напомним, что игрок сборной Швейцарии этим летом пополнил ряды «горожан» из дортмундской «Боруссии».

«Повезло, что клуб подписал Аканджи, иначе у нас были бы большие неприятности», – заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, что в лазарете «Манчестер Сити» сейчас находится два центральный защитника – Джон Стоунс и Эмерик Лапорт. Натан Аке лишь недавно восстановился после небольшого повреждения.

Сегодня «Манчестер Сити» проведёт свой первый матч в групповом этапе Лиги чемпионов на выезде против «Севилья».