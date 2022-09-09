Нападающий «ПСЖ» Неймар назвал своего самого сложного соперника в карьере. Бразилец сказал, что сложнее всего ему пришлось против Кайла Уокера из «Манчестер Сити».

«Самый сложный соперник в карьере? Кайл Уокер. Потому что он быстрый, сильный и умный», – цитирует Неймара DAZN.

Напомним, что Неймар и Уокер четырежды встречались в последние два года. Сперва это случилось в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2020/21, а затем в групповом этапе следующего розыгрыша.

Неймар в этом сезоне отметился уже 7 голами и 6 результативными передачами в чемпионате Франции. Также футболист записал на свой счёт ассист в Лиге чемпионов.