Стало известно, почему «Манчестер Сити» отказался от приобретения Френки де Йонга

«Манчестер Сити» не участвовал в борьбе за подписание полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга этим летом.

Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола высоко оценивает талант голландца, то же самое касается и руководства клуба, которое считает 25-летнего хавбека отличным футболистом. Однако слухи, связывавшие де Йонга с переходом в «Манчестер Сити» в июне, не соответствовали действительности, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Несмотря на своё отношение к Френки, английский гранд не рассматривал его подписание, так как в то же трансферное окно уже приобрёл другого высокооплачиваемого футболиста – Эрлинга Холанна.