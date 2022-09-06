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Стало известно, почему «Манчестер Сити» отказался от приобретения Френки де Йонга

 
06 Сентября 2022 • 02:11 Комментировать
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
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10.09 19:30

«Манчестер Сити» не участвовал в борьбе за подписание полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга этим летом.

Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола высоко оценивает талант голландца, то же самое касается и руководства клуба, которое считает 25-летнего хавбека отличным футболистом. Однако слухи, связывавшие де Йонга с переходом в «Манчестер Сити» в июне, не соответствовали действительности, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Несмотря на своё отношение к Френки, английский гранд не рассматривал его подписание, так как в то же трансферное окно уже приобрёл другого высокооплачиваемого футболиста – Эрлинга Холанна.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Френки де Йонг Трансферы футбола - лето 2022
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