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Стало известно, почему «Брайтон» отказался продавать Кукурелью в «Манчестер Сити»

 
06 Сентября 2022 • 17:58 Комментировать
Борнмут
...
Брайтон
1 5.00 X 3.60 2 1.75
10.09 17:00

«Брайтон» не отпустил в «Манчестер Сити» левого защитника Марка Кукурелью, но затем продал того в «Челси».

Лондонцы заплатили за 24-летнего испанского латераля порядка 65 млн евро без учёта бонусов. Ранее игрок мог перебраться в «Манчестер Сити», но «Брайтон» отверг все предложения «горожан». Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, дело не только в разногласиях между клубами по стоимости трансфера, но и в том, что незадолго до этого «Манчестер Сити» отказал «Брайтону» в аренде нападающего Хулиана Альвареса.

Марк Кукурелья отыграл за «Челси» шесть матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Брайтон Марк Кукурелья Трансферы футбола - лето 2022
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