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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кель: «В конце сезона ситуация с Холанном стала проблемой в раздевалке»

 
09 Сентября 2022 • 14:03 Комментировать (1)
РБ Лейпциг
...
Боруссия Д
10.09 16:30

Спортивный директор и бывший капитан дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель рассказал о том, как ситуация с будущим нападающего Эрлинга Холанна повлияла на атмосферу в раздевалке в конце прошлого сезона.

«В конце концов ситуация с Холанном превратилась в проблему в раздевалке команды. Всё внимание было приковано к нему. Мы продали Холанна в правильное время», – заявил Кель в интервью Sport Bild.

Летом Холанн за 75 миллионов евро перебрался в «Манчестер Сити». Нападающий сборной Норвегии отметился 12 голами и одной результативной передачей в 8 дебютных поединках за новую команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Себастьян Кель Эрлинг Холанн
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РБ ЛЕЙПЦИГ БОРУССИЯ Д
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Комментарии (1)
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Alex1972
09 Сентября 2022 в 15:10
Не у вас одних такие проблемы..
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