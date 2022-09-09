Кель: «В конце сезона ситуация с Холанном стала проблемой в раздевалке»

Спортивный директор и бывший капитан дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель рассказал о том, как ситуация с будущим нападающего Эрлинга Холанна повлияла на атмосферу в раздевалке в конце прошлого сезона.

«В конце концов ситуация с Холанном превратилась в проблему в раздевалке команды. Всё внимание было приковано к нему. Мы продали Холанна в правильное время», – заявил Кель в интервью Sport Bild.

Летом Холанн за 75 миллионов евро перебрался в «Манчестер Сити». Нападающий сборной Норвегии отметился 12 голами и одной результативной передачей в 8 дебютных поединках за новую команду.