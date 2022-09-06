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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

На счету Холанна больше голов, чем у 72 команд пяти сильнейших европейских лиг

 
06 Сентября 2022 • 15:38 Комментировать
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
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10.09 19:30

Статистика Эрлинга Холанна на старте сезона Английской премьер-лиги поражает воображение.

В первых шести встречах за «Манчестер Сити» в чемпионате Англии 22-летний норвежец отличился 10 раз – больше, чем 72 из 98 команд пяти сильнейших европейских лиг с начала текущей кампании, а также больше всех игроков, выступающих в чемпионатах из «большой пятёрки». Второй показатель у Неймара – 7, а третью строчку делят Килиан Мбаппе и Александар Митрович – по 6 голов.

Эрлинг Холанн перебрался в «Манчестер Сити» этим летом из дортмундской «Боруссии». Трансфер обошёлся «горожанам» в 60 млн евро без учёта бонусов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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