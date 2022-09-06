Дель Пьеро рассказал, в чём секрет успехов Гвардиолы и Анчелотти

Бывший футболист «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро дель Пьеро поделился мыслями о наставниках «Манчестер Сити» и мадридского «Реала».

«Гвардиола изобретает что-то новое из года в год – пока другие копируют его прежние идеи, он уже придумывает что-то другое. Он всегда на шаг впереди.

Анчелотти в некотором смысле такой же: он всегда на шаг впереди, при нём игроки чувствуют себя непринуждённо. Он относится к ним как к взрослым людям, но в то же время он для них кто-то вроде отца. Он всегда готов оказать поддержку, трудно найти другого человека с подобными качествами», – рассказал в интервью La Gazzetta dello Sport знаменитый в прошлом итальянский игрок.