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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фердинанд: «Всё, что Фоден привносит в игру, идёт на пользу команде»

 
07 Сентября 2022 • 10:38 Комментировать
Севилья
0:4
Манчестер Сити
окончен

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением о полузащитнике «Манчестер Сити» Филе Фодене.

Напомним, во вчерашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи» (4:0) 22-летний англичанин отметился забитым голом.

«Если Фоден начнёт забивать больше, он может навести настоящий страх на соперников. Он обладает полным набором игровых качеств. Всё, что он привносит в игру, идёт на пользу команде», — цитирует Фердинанда BT Sport.

В общей сложности в текущем сезоне Фоден провёл за «горожан» восемь матчей, в которых отметился двумя забитыми голами и тремя результативными передачами.

Свой следующий матч «Манчестер Сити» проведёт 10 сентября против «Тоттенхэма». Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рио Фердинанд Фил Фоден
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