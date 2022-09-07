Аканджи: «С нетерпением жду матча с «Боруссией» Дортмунд»

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи с нетерпением ждёт матча против дортмундской «Боруссии», из которой перебрался в стан «горожан» в последние дни трансферного окна.

«Я действительно с нетерпением жду матча с «Боруссией» Дортмунд, но самая важная игра – это всегда следующая. Сперва нам нужно сосредоточиться на «Тоттенхэме», а затем восстановиться и подойти к матчу с «Боруссией», – цитирует швейцарца официальный сайт «Манчестер Сити».

Матч против дортмундской «Боруссии» также станет особенным для другого игрока «горожан» – Эрлинга Холанна, который выступал за «шмелей» два с половиной года.