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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола — о потере очков в гостевых матчах: «Соперники реально хороши»

 
04 Сентября 2022 • 09:31 Комментировать
Астон Вилла
1:1
Манчестер Сити
окончен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничейный результат матча 6-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (1:1).

Специалист отдал должное сопернику, завив, что игры на выезде всегда очень сложны.

«Вторая ничья в матчах на выезде? Это не первый мой сезон здесь, а седьмой. Знаю, насколько сложны игры на выезде. Соперники реально хороши. Так было и с «Ньюкаслом», и с «Астон Виллой», — заявил Гвардиола на своей пресс-конференции.

После шести туров текущего розыгрыша АПЛ «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 14 набранных очков. Свой следующий матч «горожане» проведут 10 сентября против «Тоттенхэма». Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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