Гвардиола — о потере очков в гостевых матчах: «Соперники реально хороши»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничейный результат матча 6-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (1:1).

Специалист отдал должное сопернику, завив, что игры на выезде всегда очень сложны.

«Вторая ничья в матчах на выезде? Это не первый мой сезон здесь, а седьмой. Знаю, насколько сложны игры на выезде. Соперники реально хороши. Так было и с «Ньюкаслом», и с «Астон Виллой», — заявил Гвардиола на своей пресс-конференции.

После шести туров текущего розыгрыша АПЛ «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 14 набранных очков. Свой следующий матч «горожане» проведут 10 сентября против «Тоттенхэма». Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени.