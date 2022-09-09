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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн: «Альварес напоминает мне Агуэро»

 
09 Сентября 2022 • 02:26 Комментировать
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
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10.09 19:30

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн похвалил своего товарища по команде Хулиана Альвареса.

22-летний аргентинец, как и его сверстник из Норвегии, выступает за «горожан» с лета текущего года.

«Хулиан – потрясающий футболист, выдающийся талант. Должен отметить, что он очень хорош, и он напоминает мне Серхио Агуэро. В матче против «Ноттингем Форест» все увидели, на что он способен, а также все поняли, что мы может играть вместе.

Для нас очень важно хорошо взаимодействовать на поле. Его ждёт отличное футбольное будущее», – цитирует Telemundo Deportes Холанна.

На счету Хулиана Альвареса три забитых мяча в шести матчах за «Манчестер Сити» – по одному голу в среднем на каждые 66 игровых минут.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн Хулиан Альварес
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