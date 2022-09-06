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Кан продвигает идею подписания Кейна «Баварией» следующим летом

 
06 Сентября 2022 • 02:23 Комментировать
Бавария
...
Штуттгарт
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10.09 16:30

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан надеется, что клубу удастся приобрести форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Как уже сообщалось, мюнхенцы внимательно следят за ситуацией с контрактом Кейна, планируя сделать свой ход в случае трудностей в переговорах между англичанином и «Тоттенхэмом». Руководство «Баварии» уже установило контакт с представителями 29-летнего игрока, а Оливер Кан, как информирует издание Bild, яростно поддерживает идею приглашения лидера сборной Англии следующим летом.

В июле «Бавария» продала Роберта Левандовски в «Барселону», но так и не купила другого звёздного форварда на место поляка.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Оливер Кан Гарри Кейн
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