Спортивный директор «Баварии» прокомментировал интерес клуба к Кейну

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич сделал очередное заявление относительно возможного подписания Гарри Кейна.

Мюнхенский клуб рассматривает форварда «Тоттенхэма» и сборной Англии в качестве приоритетной трансферной цели на следующее лето. Предложение может быть сделано, если форвард не продлит контракт со «шпорами».

Ранее немецкие СМИ сообщили о том, что Оливер Кан активно работает над приглашением Кейна, а теперь информацию прокомментировал Хасан Салихамиджич: «Не думаю, что Оливер Кан навязывает Кейну переход в «Баварию» и требует от него каких-то обязательств. В конце концов, вы всегда можете изменить своё решение», – цитирует спортивного директора «Баварии» журналист Филипп Кесслер.