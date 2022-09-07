Анри: «Холанн ничего не создаёт — он только завершает атаки»

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри сравнил нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном.

Напомним, в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов оба футболиста оформили по дублю в ворота своих соперников. Француз дважды забил «Ювентусу» (2:1), а норвежец «Севилье» (4:0).

«Мбаппе может создавать и забивать. Холанн ничего не создаёт — он только завершает атаки. Мбаппе может играть и справа, и слева, и в центре. Холанн может играть только в центре», — приводит слова Анри RMC Sport.

По мнению бывшего футболиста, с Холанном в составе «Манчестер Сити» по силам выиграть Лигу чемпионов, однако он свой голос в этом споре отдаёт Мбаппе.

В текущем сезоне 23-летний Мбаппе провёл в составе «ПСЖ» шесть матчей, забив в них девять голов. На счету 22-летнего Холанна 12 голов и одна результативная передача в восьми проведённых встречах за «горожан».