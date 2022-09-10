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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» скромно, но по делу одолел «Брест»

 
10 Сентября 2022 • 19:55 Комментировать
ПСЖ
1:0
Брест
окончен

В седьмом туре чемпионата Франции «ПСЖ» принимал «Брест». Игра получилась достаточно событийной, а гости также могли забить и не раз. Килиан Мбаппе транжирил моменты, Лионель Месси головой (!) пробил в штангу, а Неймар сначала заработал пенальти и красную карточку для противника (но всё это отменил ВАР), а вскоре отличился сам в два касания после шикарного паса от Месси. В концовке Джанлуиджи Доннарумма взял пенальти Ислама Слимани и вытащил сложный мяч после удара того же соперника с игры.

1:0, «ПСЖ» с 19 очками лидирует.

Протокол игры  
ПСЖ1:0Брест
(1:0) Неймар30'  
Доннарумма ДжанлуиджиРамос СерхиоДанилу Перейра  77'Кимпембе Преснел  69'Хакими АшрафБернат Хуан 78' (Экитик Юго ( 78') Витинью II 87' (Маркиньос Маркос ( 87') Верратти Марко 63' (Фабиан Руис ( 63') Месси ЛионельМбаппе Килиан 78' (Мендеш Нуну ( 78'  80') Неймар  40' 78' (Сарабия Пабло ( 78')
Запасные: Солер КарлосМукиэле НордиЗаир-Эмери УорренНавас Кейлор
Бизот МаркоЭрей Кристоф 63' (Маньетти Уго ( 63') Шардонне Брендан  47'Брассье ЛилианФадига Ноа 71' (Уронен Йере ( 71') Дюверн Жан-КевинКамара Махди 63' (Дари Ашраф ( 63') Лис-Мелу Пьерр  25' 71' (Перейра-Лаже Матиаш ( 71') Белькебла Арис 88' (Кардона Ирвин ( 88') Онора ФранкСлимани Ислам
Запасные: Бласкес ХоакинАрконте ТайрикБелайли ЮсефДембеле Карамоко
10 сентября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Брест ПСЖ
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окончен ПСЖ 1:0 Брест 1.08 12.00 26.00
10.09  22:00 Марсель ... Лилль 2.10 3.50 3.50
11.09  14:00 Страсбург ... Клермон
11.09  16:00 Анже ... Монпелье 2.40 3.65 2.80
11.09  16:00 Аяччо ... Ницца 3.25 3.00 2.45
11.09  16:00 Лорьян ... Нант 2.25 3.20 3.50
11.09  16:00 Тулуза ... Реймс 2.25 3.50 3.15
11.09  18:05 Ренн ... Осер 1.40 4.80 7.40
11.09  21:45 Монако ... Лион 2.50 3.60 2.70
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