«ПСЖ» скромно, но по делу одолел «Брест»

В седьмом туре чемпионата Франции «ПСЖ» принимал «Брест». Игра получилась достаточно событийной, а гости также могли забить и не раз. Килиан Мбаппе транжирил моменты, Лионель Месси головой (!) пробил в штангу, а Неймар сначала заработал пенальти и красную карточку для противника (но всё это отменил ВАР), а вскоре отличился сам в два касания после шикарного паса от Месси. В концовке Джанлуиджи Доннарумма взял пенальти Ислама Слимани и вытащил сложный мяч после удара того же соперника с игры.
1:0, «ПСЖ» с 19 очками лидирует.
Протокол игры
|(1:0) Неймар30'
Доннарумма Джанлуиджи•Рамос Серхио•Данилу Перейра• 77'Кимпембе Преснел• 69'Хакими Ашраф•Бернат Хуан78' (Экитик Юго (78') •Витинью II87' (Маркиньос Маркос (87') •Верратти Марко63' (Фабиан Руис (63') •Месси Лионель•Мбаппе Килиан78' (Мендеш Нуну (78') • 80'Неймар 40'78' (Сарабия Пабло (78')
Бизот Марко•Эрей Кристоф63' (Маньетти Уго (63') •Шардонне Брендан• 47'Брассье Лилиан•Фадига Ноа71' (Уронен Йере (71') •Дюверн Жан-Кевин•Камара Махди63' (Дари Ашраф (63') •Лис-Мелу Пьерр 25'71' (Перейра-Лаже Матиаш (71') •Белькебла Арис88' (Кардона Ирвин (88') •Онора Франк•Слимани Ислам
10 сентября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
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