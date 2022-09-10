«ПСЖ» скромно, но по делу одолел «Брест»

В седьмом туре чемпионата Франции «ПСЖ» принимал «Брест». Игра получилась достаточно событийной, а гости также могли забить и не раз. Килиан Мбаппе транжирил моменты, Лионель Месси головой (!) пробил в штангу, а Неймар сначала заработал пенальти и красную карточку для противника (но всё это отменил ВАР), а вскоре отличился сам в два касания после шикарного паса от Месси. В концовке Джанлуиджи Доннарумма взял пенальти Ислама Слимани и вытащил сложный мяч после удара того же соперника с игры.

1:0, «ПСЖ» с 19 очками лидирует.