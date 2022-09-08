Неймар похвалил одного из новичков «ПСЖ»

Неймар впечатлён игрой полузащитника Ренату Саншеша, пополнившего ряды парижан этим летом.

25-летний португалец перебрался в стан «Пари Сен-Жермен» из «Лилля» за 15 млн евро.

«Мне очень нравится, как проявляет себя Ренату с момента прихода, – делится впечатлениями Неймар в интервью DAZN. – Отличный игрок, сразу заметен его уровень. С ним «ПСЖ» определённо стал сильнее, и нам повезло, что он присоединился к команде», – заявил бразильский нападающий.

Ренату Саншеш отыграл шесть матчей в составе парижского гранда, отметившись одним забитым мячом. В подписании полузащитника также был заинтересован «Милан».