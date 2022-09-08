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Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар доволен работой Галтье в «ПСЖ»

 
08 Сентября 2022 • 20:43 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Брест
1 1.08 X 11.00 2 22.00
10.09 18:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар похвалил своего наставника Кристофа Галтье.

Французский специалист возглавил парижан летом, сменив Маурисио Почеттино.

«При Галтье моя роль на поле не изменилась – я играю так же, как и прежде при других тренерах. Постепенно мы привыкаем к Кристофу, его методам. Он уже показал, что хочет видеть в исполнении команды, и сейчас под его руководством «ПСЖ» чувствует себя хорошо», – отметил в интервью DAZN 30-летний бразильский футболист.

На счету Неймара девять голов и семь результативных передач в восьми поединках текущей кампании во всех соревнованиях.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Кристоф Галтье
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Комментарии (1)
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ARTUR
08 Сентября 2022 в 20:59
Если бы он сказал что не доволен ,завтра бы сидел на баночке , а зимой мбапа бы его продал ,клали на доволен он или не доволен ,ушло его время ,вернее он им не воспользовался почувствовал себя примой а незаметно пришла губастая макака и схавала его ,теперь при любых раскладах если он до конца не тупой то придется делать вид что ты счастлив
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