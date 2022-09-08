Неймар доволен работой Галтье в «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар похвалил своего наставника Кристофа Галтье.

Французский специалист возглавил парижан летом, сменив Маурисио Почеттино.

«При Галтье моя роль на поле не изменилась – я играю так же, как и прежде при других тренерах. Постепенно мы привыкаем к Кристофу, его методам. Он уже показал, что хочет видеть в исполнении команды, и сейчас под его руководством «ПСЖ» чувствует себя хорошо», – отметил в интервью DAZN 30-летний бразильский футболист.

На счету Неймара девять голов и семь результативных передач в восьми поединках текущей кампании во всех соревнованиях.