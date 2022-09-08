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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» подтвердил уход Икарди официально

 
08 Сентября 2022 • 23:35 Комментировать
ПСЖ
...
Брест
1 1.08 X 11.00 2 22.00
10.09 18:00

«Пари Сен-Жермен» объявил о переходе Мауро Икарди в «Галатасарай».

Аргентинский нападающий проведёт в составе турецкого гранда весь сезон 2022/23 на правах аренды. Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, «ПСЖ» будет выплачивать 29-летнему игроку более 60% зарплаты в период его пребывания в «Галатасарае».

Мауро Икарди не принял участия ни в одном из матчей парижан в текущей кампании, появившись на скамейке запасных только в поединке Суперкубка Франции против «Нанта». Трансферная стоимость форварда оценивается порталом Transfermarkt в 22 млн евро.

В подписании Икарди также были заинтересованы «Фенербахче» и итальянская «Монца».

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Галатасарай ПСЖ Мауро Икарди Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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