«Пари Сен-Жермен» объявил о переходе Мауро Икарди в «Галатасарай».

Аргентинский нападающий проведёт в составе турецкого гранда весь сезон 2022/23 на правах аренды. Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, «ПСЖ» будет выплачивать 29-летнему игроку более 60% зарплаты в период его пребывания в «Галатасарае».

Мауро Икарди не принял участия ни в одном из матчей парижан в текущей кампании, появившись на скамейке запасных только в поединке Суперкубка Франции против «Нанта». Трансферная стоимость форварда оценивается порталом Transfermarkt в 22 млн евро.

В подписании Икарди также были заинтересованы «Фенербахче» и итальянская «Монца».