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Ванда Нара: «Нам нравится вариант с Майами, мы представляли, как будем жить там всей семьёй»

 
07 Сентября 2022 • 09:58 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Брест
1 1.09 X 10.50 2 22.00
10.09 18:00

Жена и агент нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди не исключает, что аргентинец в будущем поиграет за «Интер» Майами, которым владеет Дэвид Бекхэм.

«Нам нравится этот вариант. Мы представляли, как будем жить там всей семьёй. Нам нравится это место. Это невероятное место и отличная команда», – цитирует Ванду TyC Sports.

Напомним, что в данный момент Икарди очень близок к переходу в турецкий «Галатасарай» на правах аренды. Футболист вместе со своей женой в следующие часы должен приземлиться в Стамбуле для прохождения медицинского обследования.

В составе «ПСЖ» Икарди не появлялся на поле в новом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Ванда Нара Интер Майами
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ПСЖ БРЕСТ
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Комментарии (1)
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nebarsabarsenet
07 Сентября 2022 в 11:03
Вот что случается, когда вместо мозгов, у мужика в голове только любимая вагина.
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