Ванда Нара: «Нам нравится вариант с Майами, мы представляли, как будем жить там всей семьёй»

Жена и агент нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди не исключает, что аргентинец в будущем поиграет за «Интер» Майами, которым владеет Дэвид Бекхэм.

«Нам нравится этот вариант. Мы представляли, как будем жить там всей семьёй. Нам нравится это место. Это невероятное место и отличная команда», – цитирует Ванду TyC Sports.

Напомним, что в данный момент Икарди очень близок к переходу в турецкий «Галатасарай» на правах аренды. Футболист вместе со своей женой в следующие часы должен приземлиться в Стамбуле для прохождения медицинского обследования.

В составе «ПСЖ» Икарди не появлялся на поле в новом сезоне.