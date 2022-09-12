«ПСЖ» потерял Кимпембе из-за травмы

27-летний французский защитник Преснел Кимпембе получил травму и не поможет «ПСЖ» в ближайших матчах. Как стало известно журналистам Lequipe, у игрока диагностирован разрыв задней поверхности левого бедра. Из-за этой травмы он пропустит минимум месяц.

Преснел получил повреждение по ходу недавнего матча чемпионата Франции против «Бреста» (1:0). Из-за травмы защитник был заменен в концовке встречи.

Таким образом, Кимпембе пропустит ближайшие игры парижского гранда, а также не будет задействован в матчах сборной Франции в Лиге наций.

В этом сезоне Лиги 1 защитник сыграл шесть поединков и получил три желтые карточки.