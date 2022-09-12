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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» потерял Кимпембе из-за травмы

 
12 Сентября 2022 • 07:12 Комментировать
ПСЖ
1:0
Брест
окончен

27-летний французский защитник Преснел Кимпембе получил травму и не поможет «ПСЖ» в ближайших матчах. Как стало известно журналистам Lequipe, у игрока диагностирован разрыв задней поверхности левого бедра. Из-за этой травмы он пропустит минимум месяц.

Преснел получил повреждение по ходу недавнего матча чемпионата Франции против «Бреста» (1:0). Из-за травмы защитник был заменен в концовке встречи.

Таким образом, Кимпембе пропустит ближайшие игры парижского гранда, а также не будет задействован в матчах сборной Франции в Лиге наций.

В этом сезоне Лиги 1 защитник сыграл шесть поединков и получил три желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Преснел Кимпембе
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