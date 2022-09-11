Доннарумма подвёл итоги матча с «Брестом»

Страж ворот «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал минимальную победу над «Брестом» в домашнем матче седьмого тура чемпионата Франции. Парижане выиграли со счетом 1:0, единственный мяч забил бразильский форвард Неймар.

«Это был по-настоящему сложный матч. Нам было важно победить после ЛЧ, и мы смогли это сделать. Рады, что смогли порадовать наших болельщиков. Важно уметь терпеть вместе. «ПСЖ» показал себя настоящей командой», - передает слова итальянского голкипера клубная пресс-служба.

По итогам семи туров подопечные Кристофа Галтье с 19 баллами занимают первое место в турнирной таблице Лиги 1.