Галтье рассказал о взаимоотношениях Мбаппе и Неймара

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье считает, что суперзвёзды отлично ладят друг с другом.

«Килиан и Неймар находятся в отличных отношениях, их часто можно увидеть вместе на тренировках, во время разминки. Да, были некоторые инциденты, но мы всё это уже обсудили и уладили.

Уверен, Мбаппе без проблем будет пасовать Неймару в ключевых эпизодах, как и Ней будет снабжать мячом Килиана», – цитирует издание ESPN французского наставника парижан.

Напомним, что ранее между Неймаром и Мбаппе завязался конфликт на фоне ожесточённой борьбы за исполнение одиннадцатиметрового удара.