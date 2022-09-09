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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье рассказал о взаимоотношениях Мбаппе и Неймара

 
09 Сентября 2022 • 21:07 Комментировать
ПСЖ
...
Брест
1 1.08 X 12.00 2 26.00
Через 20 ч. 6 мин.

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье считает, что суперзвёзды отлично ладят друг с другом.

«Килиан и Неймар находятся в отличных отношениях, их часто можно увидеть вместе на тренировках, во время разминки. Да, были некоторые инциденты, но мы всё это уже обсудили и уладили.

Уверен, Мбаппе без проблем будет пасовать Неймару в ключевых эпизодах, как и Ней будет снабжать мячом Килиана», – цитирует издание ESPN французского наставника парижан.

Напомним, что ранее между Неймаром и Мбаппе завязался конфликт на фоне ожесточённой борьбы за исполнение одиннадцатиметрового удара.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Кристоф Галтье Килиан Мбаппе
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