Аренда Икарди в «Галатасарай» сэкономит «ПСЖ» всего 750 тысяч евро

Аренда нападающего Мауро Икарди в стамбульский «Галатасарай» позволит сэкономить «ПСЖ» всего 750 тысяч евро в год. Об этом сообщает французский журналист Адриен Гренье в социальных сетях.

В общей сложности зарплата Икарди в «ПСЖ» составляет 6,75 миллионов евро в год. Большую часть из этой сумму нападающему будет выплачивать именно команда Кристофа Галтье. Аргентинца ранее хотели продать на постоянной основе, но Мауро не захотел покидать команду, ведь в таком случае рисковал не получить положенные ему деньги.

Напомним, что Икарди летом отказался от перехода в «Монцу». Новичок Серии А хотел арендовать форварда с правом выкупа.