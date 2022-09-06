Мбаппе признал, что остаться в «ПСЖ» его уговорил президент Франции

Всю первую половину года мадридский «Реал», да и другие клубы также, пытались переманить к себе Килиана Мбаппе из «ПСЖ», и в какой-то момент никто уже не сомневался, что Мбаппе уйдет. Но он решил остаться, и, как признал сам, немалую роль в этом сыграло обращение Эммануэля Макрона - президента Франции.

- Мир меняется, раньше я никогда не думал, что смогу поговорить с президентом Франции, да еще и на тему моего будущего, но это произошло. Он сказал «хочу, чтобы ты остался. Я не хочу, чтобы ты уходил. Ты крайне важен для страны». Когда вам говорит такое президент страны, это производит сильнейшее впечатление, - рассказал Мбаппе о диалоге с Макроном в интервью изданию New York Times.