Аргентинский нападающий Лионель Месси присоединился к благотворительной инициативе Save the Children, которую продвигают УЕФА совместно с компанией Mastercard. Цель - собрать денег для обездоленных и нуждающихся в лечении детей из Италии, Испании и Великобритании.

Помимо Месси, в кампании участвуют и другие известные футболисты, например, Джордан Хендерсон из «Ливерпуля», Альваро Мората из «Атлетико» а также Джорджо Кьеллини, ныне выступающий в США.

Конечно, Месси не будет выкладывать деньги со своего кармана, но его популярность позволит собрать намного больше через мероприятия, в которых он обязался участвовать, сообщает ITASportPress.