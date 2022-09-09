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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси – лучший в Европе по множеству статистических показателей с начала сезона

 
09 Сентября 2022 • 22:12 Комментировать
ПСЖ
...
Брест
1 1.08 X 12.00 2 26.00
Через 18 ч. 36 мин.

Лионель Месси забивает не так много, как в лучшие времена, но приносит огромную пользу на поле.

На сегодняшний день нападающий «Пари Сен-Жермен» лидирует в списке игроков, создавших наибольшее количество явных голевых моментов в пяти сильнейших чемпионатах, сообщает Squawka. Кроме того, 35-летний аргентинец чаще всех обыгрывает соперников один в один, совершает наибольшее количество точных передач в чужую треть поля, лидирует по суммарной остроте созданных моментов и общему числу удачных пасов вразрез.

В восьми матчах текущей кампании Месси записал себе в актив четыре гола и шесть результативных передач.

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Лионель Месси ПСЖ
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ПСЖ БРЕСТ
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