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Чемпионат Франции. Лига 1

Наставник «Галатасарая» прокомментировал возможный приход Икарди

 
06 Сентября 2022 • 00:35 Комментировать
ПСЖ
...
Брест
1 1.09 X 10.50 2 21.00
10.09 18:00

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук высказался относительно приближающегося подписания нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди.

Аргентинец не был включён в заявку французского гранда на Лигу чемпионов, и в клубе по-прежнему твёрдо намерены расстаться с 29-летним игроком. Главным претендентом на Икарди считается «Галатасарай», который может объявить о переходе форварда уже в ближайшие дни.

Информацию о скором прибытии известного футболиста подтвердил рулевой «Галатасарая» Окан Бурук: «Мы хотим завершить сделку по Икарди как можно скорее», – заявил тренер, слова которого приводит инсайдер Фабрицио Романо.

Мауро Икарди перейдёт в «Галатасарай» на правах аренды. Часть зарплаты игроку продолжит выплачивать «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай ПСЖ Мауро Икарди Трансферы футбола - лето 2022 Окан Бурук
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