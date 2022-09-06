Наставник «Галатасарая» прокомментировал возможный приход Икарди

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук высказался относительно приближающегося подписания нападающего «ПСЖ» Мауро Икарди.

Аргентинец не был включён в заявку французского гранда на Лигу чемпионов, и в клубе по-прежнему твёрдо намерены расстаться с 29-летним игроком. Главным претендентом на Икарди считается «Галатасарай», который может объявить о переходе форварда уже в ближайшие дни.

Информацию о скором прибытии известного футболиста подтвердил рулевой «Галатасарая» Окан Бурук: «Мы хотим завершить сделку по Икарди как можно скорее», – заявил тренер, слова которого приводит инсайдер Фабрицио Романо.

Мауро Икарди перейдёт в «Галатасарай» на правах аренды. Часть зарплаты игроку продолжит выплачивать «ПСЖ».