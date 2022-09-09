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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси, Мбаппе и Неймар представили новую форму «ПСЖ» фото

 
09 Сентября 2022 • 11:00 Комментировать
ПСЖ
...
Брест
1 1.08 X 11.50 2 23.00
10.09 18:00

Состоялась презентация третьего комплекта игровой экипировки французского клуба «ПСЖ».

Белый – основной цвет футболки команды. В центре нанесена синяя полоса с красной каймой. Техническим партнером парижского гранда является американский производитель спортивной экипировки Nike.

Дебютный матч в новой форме подопечные Кристофа Галтье проведут против «Бреста» в субботу, 10 сентября.

После шести сыгранных туров чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 16 баллов и располагается на первом месте в турнирной таблице.

В последнем матче парижане на своем поле победили туринский «Ювентус» со счетом 2:1.

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Лионель Месси ПСЖ
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ПСЖ БРЕСТ
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