Состоялась презентация третьего комплекта игровой экипировки французского клуба «ПСЖ».

Белый – основной цвет футболки команды. В центре нанесена синяя полоса с красной каймой. Техническим партнером парижского гранда является американский производитель спортивной экипировки Nike.

Дебютный матч в новой форме подопечные Кристофа Галтье проведут против «Бреста» в субботу, 10 сентября.

После шести сыгранных туров чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 16 баллов и располагается на первом месте в турнирной таблице.

В последнем матче парижане на своем поле победили туринский «Ювентус» со счетом 2:1.