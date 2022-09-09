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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нкунку: «Ибрагимович – лучший из всех, с кем я играл»

 
09 Сентября 2022 • 22:52 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Боруссия Д
Через 17 ч. 6 мин.

Атакующий полузащитник «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку рассказал о своих предпочтениях в футболе.

«Я до сих пор смотрю матчи «ПСЖ». Это мой родной клуб, который мне очень близок, – делится в интервью Onze Mondial лучший игрок Бундеслиги прошедшего сезона. – В Париже я играл с Ибрагимовичем – лучшим из всех футболистов, с кем мне доводилось делить раздевалку. У него своеобразный характер, он очень техничен, несмотря на свои габариты, принимает отличные решения на поле, много забивает. Мне очень нравится его игра», – поведал Нкунку.

После удачной минувшей кампании 24-летний француз попал на радары множества топ-клубов, но решил продлить контракт с «РБ Лейпцигом» до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Златан Ибрагимович РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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РБ ЛЕЙПЦИГ БОРУССИЯ Д
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