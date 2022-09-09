Нкунку: «Ибрагимович – лучший из всех, с кем я играл»

Атакующий полузащитник «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку рассказал о своих предпочтениях в футболе.

«Я до сих пор смотрю матчи «ПСЖ». Это мой родной клуб, который мне очень близок, – делится в интервью Onze Mondial лучший игрок Бундеслиги прошедшего сезона. – В Париже я играл с Ибрагимовичем – лучшим из всех футболистов, с кем мне доводилось делить раздевалку. У него своеобразный характер, он очень техничен, несмотря на свои габариты, принимает отличные решения на поле, много забивает. Мне очень нравится его игра», – поведал Нкунку.

После удачной минувшей кампании 24-летний француз попал на радары множества топ-клубов, но решил продлить контракт с «РБ Лейпцигом» до 2026 года.