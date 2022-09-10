Галтье рассказал о составе «ПСЖ» на матч с «Брестом»

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о составе команды на предстоящую встречу с «Брестом» в рамках седьмого тура чемпионата Франции.

«Состав на эту игру будет отличаться от того, что был в матче с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. Нужно держать всех футболистов в игровом тонусе, чтобы в команде сохранялась конкуренция», - передает слова специалиста пресс-служба парижского гранда.

Поединок «ПСЖ» - «Брест» состоится в Париже сегодня, 10 сентября. Начало матча – 18:00 по мск.

Напомним, что на этой неделе подопечные Галтье успешно стартовали в группе Лиги чемпионов, победив «Ювентус» со счетом 2:1.