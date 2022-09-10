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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье рассказал о составе «ПСЖ» на матч с «Брестом»

 
10 Сентября 2022 • 08:46 Комментировать
ПСЖ
...
Брест
1 1.08 X 12.00 2 26.00
Через 8 ч. 0 мин.

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о составе команды на предстоящую встречу с «Брестом» в рамках седьмого тура чемпионата Франции.

«Состав на эту игру будет отличаться от того, что был в матче с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. Нужно держать всех футболистов в игровом тонусе, чтобы в команде сохранялась конкуренция», - передает слова специалиста пресс-служба парижского гранда.

Поединок «ПСЖ» - «Брест» состоится в Париже сегодня, 10 сентября. Начало матча – 18:00 по мск.

Напомним, что на этой неделе подопечные Галтье успешно стартовали в группе Лиги чемпионов, победив «Ювентус» со счетом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
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ПСЖ БРЕСТ
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10.09  18:00 ПСЖ ... Брест 1.08 12.00 26.00
10.09  22:00 Марсель ... Лилль 1.97 3.60 3.80
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