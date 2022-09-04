Галтье рассказал, как сорвался переход Шкриньяра в «ПСЖ»: «Мы были близки»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье прокомментировал сорвавшийся переход Милана Шкриньяра из «Интера».

Центральный защитник с самого начала лета был определён парижанами в качестве приоритетной трансферной цели, но «нерадзурри» не отпустили свою звезду.

«Мы хотели подписать Шкриньяра, и в определённый момент нам казалось, что мы близки к сделке, но затем его цена резко выросла, – рассказывает рулевой «ПСЖ» в интервью Canal+. – Учитывая это, я понимаю нашего президента – для игрока, чей контракт истекает всего через год, Шкриньяр стоил слишком дорого», – поведал Галтье.

По данным СМИ, «Интер» запрашивал за Шкриньяра более 80 млн евро.