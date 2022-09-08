Неймар – о Месси в «ПСЖ»: «Стараюсь ему помогать»

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар поделился мыслями о состоянии своего товарища по команде Лионеля Месси.

«Я давно знаю Лео, и после его прихода в «ПСЖ» я всегда старался помогать ему, беседуя с ним на тренировках и во время матчей. Поначалу ему и его семье было непросто, поскольку они много лет провели в Барселоне, но, думаю, сейчас всё гораздо лучше. Я хочу, чтобы Месси был радостным, чтобы мы радовались вместе. Мы прекрасно понимаем, что впереди у нас длинный сезон с множеством испытаний, но я уверен, что всё получится», – поведал в интервью DAZN бразильский нападающий.

Лионель Месси отметился четырьмя голами и шестью ассистами в восьми матчах текущего сезона.