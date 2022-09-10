Студент был оштрафован за расистский комментарий в адрес Мбаппе

19-летний студент был оштрафован на две тысячи евро за расистский комментарий в адрес нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает France Bleu.

По информации источника, сторона обвинения требовала от суда посадить студента в тюрьму на шесть месяцев, однако молодой человек отделался символическим штрафом, который должен будет пойти благотворительным организациям по борьбе с расизмом.

Напомним, инцидент произошёл в июне 2021 года, когда сборная Франции потерпела поражение в серии пенальти от команды Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Отметим, что именно Мбаппе не смог реализовать решающий 11-метровый удар.

Всего на том турнире Мбаппе провёл четыре матча, отметившись в них лишь одной результативной передачей.