Антони – о дебютном голе за «МЮ»: «Никогда не забуду этот день»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Антони отреагировал на свой дебютный гол за команду в матче против лондонского «Арсенала». Напомним, что бразильский вингер открыл счёт в первом тайме.

«Какой невероятный день! Хочу сказать огромное спасибо тренерскому штабу «Манчестер Юнайтед» и своим партнёрам. Я никогда не забуду этот день! Также хочу поблагодарить болельщиков за тёплый приём», – написал бразилец в социальных сетях.

Антони обошёлся «Манчестер Юнайтед» в 100 миллионов евро с учётом бонусов. Бразилец стал вторым самым дорогим футболистом в истории клуба после Поля Погба, который недавно ушёл свободным агентом в «Ювентус».