«Манчестер Юнайтед» хотел приобрести Деста, но руководство отказало тен Хагу

Принадлежащий «Барселоне» защитник Серджино Дест перебрался в «Милан» и будет защищать цвета этого клуба на правах аренды. Однако он вполне мог оказаться и в «Манчестер Юнайтед» - как утверждает английское издание The Athletic, футболиста приглашал новый наставник «Манчестер Юнайтед» голландский специалист Эрик тен Хаг, который видел в нем замену для Диого Далота.

Но руководство клуба в лице Джона Мерто наложило вето на приобретение неоднозначно зарекомендовавшего себя в каталонской «Барселоне» защитника.

Напомним, что в эти выходные «Манчестер Юнайтед» не играет - в Англии траур из-за кончины королевы.