Тен Хаг: «Марсьяль ещё не готов играть»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о состоянии нападающего Антони Марсьяля. Напомним, что француз в начале сезона выбыл из строя из-за травмы.

«Марсьяль всё ещё вне игры. Он прогрессирует, но пока не готов играть», – заявил тен Хаг на пресс-конференции.

Марсьяль отметился тремя голами за «Манчестер Юнайтед» на предсезонной подготовке. Вторую половину прошлой кампании француз провёл на правах аренды за «Севилью», где не забил ни одного гола в испанской Ла Лиге.

Контракт Марсьяля с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2024 года. Летом клуб пытался продать его на постоянной основе.