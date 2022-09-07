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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг: «Марсьяль ещё не готов играть»

 
07 Сентября 2022 • 13:58 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
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11.09 18:30

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о состоянии нападающего Антони Марсьяля. Напомним, что француз в начале сезона выбыл из строя из-за травмы.

«Марсьяль всё ещё вне игры. Он прогрессирует, но пока не готов играть», – заявил тен Хаг на пресс-конференции.

Марсьяль отметился тремя голами за «Манчестер Юнайтед» на предсезонной подготовке. Вторую половину прошлой кампании француз провёл на правах аренды за «Севилью», где не забил ни одного гола в испанской Ла Лиге.

Контракт Марсьяля с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2024 года. Летом клуб пытался продать его на постоянной основе.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль Эрик тен Хаг
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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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