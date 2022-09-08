Эриксен: «Наше взаимопонимание с Фернандешем становится только лучше»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен заявил, что его взаимопонимание с Бруну Фернандешем с каждым днём становится только лучше.

«Наше взаимопонимание с Фернандешем становится только лучше. Мы стараемся читать друг друга и предоставлять команде больше опций», – заявил Эриксен в преддверии матча Лиги Европы с «Реал Сосьедадом».

Напомним, что Эриксен перебрался в «Манчестер Юнайтед» этим летом на правах свободного агента из лондонского «Брентфорда».

В новом сезоне Английской премьер-лиги Эриксен отметился одной результативной передачей в матче с «Арсеналом».