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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Саутгейт задумывается над тем, чтобы вернуть Рэшфорда в сборную Англии

 
06 Сентября 2022 • 10:58 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
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11.09 18:30

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт задумывается над тем, чтобы вернуть нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда в сборную Англии. Напомним, что форвард не вызывался в стан «трёх львов» с момента чемпионата Европы 2021 года, где футболист не реализовал пенальти в финальном матче со сборной Италии.

По информации от Express Sport, Саутгейт остался под впечатлением от выступлений Рэшфорда на старте сезона. В 6 матчах новой кампании нападающий отметился тремя голами и двумя результативными передачами. В последнем поединке против лондонского «Арсенала» Маркус оформил дубль.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарет Саутгейт Маркус Рэшфорд
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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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