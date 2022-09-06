Саутгейт задумывается над тем, чтобы вернуть Рэшфорда в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт задумывается над тем, чтобы вернуть нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда в сборную Англии. Напомним, что форвард не вызывался в стан «трёх львов» с момента чемпионата Европы 2021 года, где футболист не реализовал пенальти в финальном матче со сборной Италии.

По информации от Express Sport, Саутгейт остался под впечатлением от выступлений Рэшфорда на старте сезона. В 6 матчах новой кампании нападающий отметился тремя голами и двумя результативными передачами. В последнем поединке против лондонского «Арсенала» Маркус оформил дубль.