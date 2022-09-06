В «Аяксе» остались недовольны трансфером Антони в «Манчестер Юнайтед»

Спортивный директор «Аякса» Джерри Хамстра прокомментировал переход бразильского вингера Антони минувшим летом в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, за 22-летнего футболиста манкунианцы заплатили амстердамскому клубу 95 миллионов евро без учёта различных бонусов.

Хамстра выразил недовольство поведением руководства английского клуба в последние дни летнего трансферного окна.

«Было очень тяжело ставить нашего тренера в столь тяжёлую ситуацию. Мы все считаем, что потеряли слишком много игроков основного состава. Не этого мы ожидали от летнего трансферного окна. Хотелось сохранить игроков, чтобы удачно выступить в Лиге чемпионов», — цитирует спортивного директора клуба Manchester Evening News.

Отметим, что Антони стал вторым по стоимости приобретением «Манчестер Юнайтед» в истории клуба. В своём дебютном матче за «красных дьяволов» против «Арсенала» (3:1) бразилец сумел отличиться забитым голом.